Запишите все простые числа большие 10 но меньшие 20
Математика
Запишите все простые числа большие 10 но меньшие 20
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Простые числа это числа, которые делятся на 1 и на себя, те 11,13,17,19
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