Легко ли быть человеком

Гость: Гость:

Быть человеком ни так уж легко. Нужно работать, ну или учиться... Все мы когда то станем большими и нам придётся заводить и обеспечивать за семьёй. Позже и старыми станут родители, и придётся нам им помогать... Вообще быть человеком сложно... лично для меня...