Легко ли быть человеком
Обществознание
Легко ли быть человеком
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Гость:
Быть человеком ни так уж легко. Нужно работать, ну или учиться... Все мы когда то станем большими и нам придётся заводить и обеспечивать за семьёй. Позже и старыми станут родители, и придётся нам им помогать... Вообще быть человеком сложно... лично для меня...
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