Больше; меньше либо равно. 5 мин.25 с. 525 с. 3ч.45мин. 345мин. 5сут. 55ч. 2сут.4ч. 240ч. 1/2ч. 40мин. 1/4мин. 15с. 5мес. 1год.
Математика
Больше; меньше либо равно. 5 мин.25 с. 525 с. 3ч.45мин. 345мин. 5сут. 55ч. 2сут.4ч. 240ч. 1/2ч. 40мин. 1/4мин. 15с. 5мес. 1год.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5мин 25с<525с 325<525 2)3ч.45мин<345мин 225<345 3)5сут> 55ч. 120>55 4)2сут.4ч< 240ч 52<240 5)1/2ч.<40мин. 30<40 6)5мес< 1год. 5<12
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