Больше; меньше либо равно. 5 мин.25 с. 525 с. 3ч.45мин. 345мин. 5сут. 55ч. 2сут.4ч. 240ч. 1/2ч. 40мин. 1/4мин. 15с. 5мес. 1год.

Математика
Больше; меньше либо равно. 5 мин.25 с. 525 с. 3ч.45мин. 345мин. 5сут. 55ч. 2сут.4ч. 240ч. 1/2ч. 40мин. 1/4мин. 15с. 5мес. 1год.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5мин 25с<525с 325<525 2)3ч.45мин<345мин 225<345 3)5сут> 55ч. 120>55 4)2сут.4ч< 240ч 52<240 5)1/2ч.<40мин. 30<40 6)5мес< 1год. 5<12
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите пожалуйста с 8 и 9 номерами!!!
Ответить
Математика
Найти площадь прямоугольника,периметр которого 134дм,а ширина 29дм.
Ответить
Математика
Решите уравнение (38+y)-18=31
Ответить
Математика
Угол АОВ равен 150 градусов. Луч ОD делит угол АОВ на углы АОD и DОВ.Градусная мера угла АОD на 30 градусов меньше градусной меры угла АОВ.Определи...
Ответить
Геометрия
Найдите площадь квадрата, если его сторона равна: 3√2м
Ответить