Большие группы слов в которые по трем особенностям объединены слова

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Большие группы слов в которые по трем особенностям объединены слова
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Части речи. Они имеют три основных особенности : общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические признаки
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