Большие группы слов в которые по трем особенностям объединены слова
Русский язык
Большие группы слов в которые по трем особенностям объединены слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Части речи. Они имеют три основных особенности : общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические признаки
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