Больших пиал 9 Маленьких пиал 7 на ? меньше больших
Математика
Больших пиал 9 Маленьких пиал 7 на ? меньше больших
Ответ(ы):
Гость:
1)9-7=2(п)-больших больше маленьких
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