Бригаде токарей поручено изготовить 250 деталей.В первый день бригада изготовила 80 деталей,а во второй 90 деталей.Сколько еще деталей осталось изготовить этой бригаде?
Математика
Бригаде токарей поручено изготовить 250 деталей.В первый день бригада изготовила 80 деталей,а во второй 90 деталей.Сколько еще деталей осталось изготовить этой бригаде?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
250-80-90= 80 деталей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
В аптеке на полке стояло 16 больших пузырьков, а маленьких - на 4 меньше. Сколько все??о пузырьков было на полке
Математика
Одна четвертая произведения чисел 16 и 6: одна третья суммы чисел 27 24 : одна третья ч??стного чисел 96 и 2:
Қазақ тiлi
Когда я вырасту я стану врачом. Врачом я хочу стать, потому что мне интересно как у??троенно тело человека, его органы. Сейчас в учусь в 8 классе. ...