Бригаде токарей поручено изготовить 250 деталей.В первый день бригада изготовила 80 деталей,а во второй 90 деталей.Сколько еще деталей осталось изготовить этой бригаде?

Математика

Бригаде токарей поручено изготовить 250 деталей.В первый день бригада изготовила 80 деталей,а во второй 90 деталей.Сколько еще деталей осталось изготовить этой бригаде?

Автор: Гость