Брюки дешевле кофты на 20% и дороже рубашки на 25%. На сколько процентов рубашка деше??ле кофты?

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Брюки дешевле кофты на 20% и дороже рубашки на 25%. На сколько процентов рубашка деше??ле кофты?

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