Буду очень благодарен за ответ. Упражнение 6 за скобкой (a)
Математика
Буду очень благодарен за ответ. Упражнение 6 за скобкой (a)
Ответ(ы):
Гость:
1) 900:2= 450 сек - рассматривал камбалу 2) 900*1/5= 180 сек - гнался за скумбрией 3) 900-(450+180)= 270 сек - наблюдал за акулой
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