C противоположных берегов реки шириной 700 м одновременно навстречу друг друга поп??ыли 2 человека . первый плыл со скоростью 60м\мин .а другой 40м\мин. Для страховки между пловцами с момента заплыва без остановки все время ход...
Математика
C противоположных берегов реки шириной 700 м одновременно навстречу друг друга поп??ыли 2 человека . первый плыл со скоростью 60м\мин .а другой 40м\мин. Для страховки между пловцами с момента заплыва без остановки все время ходил катер от первого пловца ко второму и обратно со скоростью 24км\ч Какое расстояние прошел катер с момента заплыва до момента встречи пловцов ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость сближения пловцов 60+40=100 м/мин, при ширине в 700 метров на это требуется 700/100=7 минут. катер двигался со скоростью 24 км/ час = 400 м/мин а за 7 минут = 400 *7 метров= 2800 метров= 2.8 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
На столе в равномерно и прямолинейно движущемся поездом стоит легкоподвижный игрушечный автомобиль. При торможений поезд автомобиль без всякого вне...