C противоположных берегов реки шириной 700 м одновременно навстречу друг друга поп??ыли 2 человека . первый плыл со скоростью 60м\мин .а другой 40м\мин. Для страховки между пловцами с момента заплыва без остановки все время ход...

Математика

C противоположных берегов реки шириной 700 м одновременно навстречу друг друга поп??ыли 2 человека . первый плыл со скоростью 60м\мин .а другой 40м\мин. Для страховки между пловцами с момента заплыва без остановки все время ходил катер от первого пловца ко второму и обратно со скоростью 24км\ч Какое расстояние прошел катер с момента заплыва до момента встречи пловцов ?

Автор: Гость