часть поверхности планеты,на которую распространяется власть государства,называется: а)государственным пространством б)государственными недрами в)государственной территорией Г)государственной геосферой
Українська література
часть поверхности планеты,на которую распространяется власть государства,называется: а)государственным пространством б)государственными недрами в)государственной территорией Г)государственной геосферой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в) государственной территорией
Гость:
государтвенной территорией
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