Чем обьяснить взаимн непримеримость католиков и гугенотов
История
Чем обьяснить взаимн непримеримость католиков и гугенотов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гугеноты - французские протестанты,католики-это католики. Естественно, что первые выступали ЗА реформацию,а вторые были контрреформаторами.
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