Черепаха за 3 минуты может проползти 15 метров а слон за это же время пройдет 300 метров во сколько раз скорость слона больше скорости черепахи на сколько скорость слона больше скорости черепахи
Математика
Черепаха за 3 минуты может проползти 15 метров а слон за это же время пройдет 300 метров во сколько раз скорость слона больше скорости черепахи на сколько скорость слона больше скорости черепахи
Ответ(ы):
Гость:
Узнаем сколько метров проходит черепаха и слон за 1минуту: 15:3=5 300:3=100 Потом 100:5=20
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как решить задачу с трех серых овец настригли в год 18 килограмм шерсти со всех пор??вну Сколько частей Можно ли стричь и 5 черных овец если с кажд...
История
В окрестностях этого монастыря зародился промысел богородской игрушки. A)Троице-Сергиев В)Чудов С)Псковско-Печерский D)Ферапонтов
Английский язык
Помогите пожалуйста, очень нужно!!! Make medals and give them to your classmates. Example: Nick, this medal is for you because you are very goo...