Черепаха за 3 минуты может проползти 15 метров а слон за это же время пройдет 300 метров во сколько раз скорость слона больше скорости черепахи на сколько скорость слона больше скорости черепахи

Математика

Черепаха за 3 минуты может проползти 15 метров а слон за это же время пройдет 300 метров во сколько раз скорость слона больше скорости черепахи на сколько скорость слона больше скорости черепахи

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