Чёрный древесный муравей побывал на пастбище 20 тысяч раз.Сколько раз пробежится этот муравей на пастбище,если сделает такую пробежку ещё 403 500 раз? Вот я думаю что надо 20 000+403 500
Математика
Чёрный древесный муравей побывал на пастбище 20 тысяч раз.Сколько раз пробежится этот муравей на пастбище,если сделает такую пробежку ещё 403 500 раз? Вот я думаю что надо 20 000+403 500
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Гость:
Да я согласна я это делала
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