Чёрный древесный муравей побывал на пастбище 20 тысяч раз.Сколько раз пробежится этот муравей на пастбище,если сделает такую пробежку ещё 403 500 раз? Вот я думаю что надо 20 000+403 500

Математика

Чёрный древесный муравей побывал на пастбище 20 тысяч раз.Сколько раз пробежится этот муравей на пастбище,если сделает такую пробежку ещё 403 500 раз? Вот я думаю что надо 20 000+403 500

Автор: Гость