Чи можна із 6 сірників довжиною 1 см , 3 сірників -2 см, 6 довжиною 3 см , 5 сірників довж??ною 4 см скласти квадрат, використавши всі сірники не поламавши жодного?

Математика
Чи можна із 6 сірників довжиною 1 см , 3 сірників -2 см, 6 довжиною 3 см , 5 сірників довж??ною 4 см скласти квадрат, використавши всі сірники не поламавши жодного?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина всех спичек составляет 50 см - это периметр заданного квадрата. Сторона равна 50/4 = 12,5 см. Поэтому задача невыполнима.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
(2х+5)^2+(5x-2)^2 в числителе, в знаменателе x^2+1
Ответить
Математика
На сколько процентов уменьшится произведение двух чисел , если одно из них уменьш??тся на 20% , другое на 12,5%?
Ответить
Алгебра
(a-b)^2:(a^2-b^2) помогите пожалуйста срочно
Ответить
Математика
1200-200:(40*5)*5 по действиям
Ответить
Русский язык
Синоним слова неоднозначный
Ответить