Чи можна із 6 сірників довжиною 1 см , 3 сірників -2 см, 6 довжиною 3 см , 5 сірників довж??ною 4 см скласти квадрат, використавши всі сірники не поламавши жодного?
Математика
Чи можна із 6 сірників довжиною 1 см , 3 сірників -2 см, 6 довжиною 3 см , 5 сірників довж??ною 4 см скласти квадрат, використавши всі сірники не поламавши жодного?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина всех спичек составляет 50 см - это периметр заданного квадрата. Сторона равна 50/4 = 12,5 см. Поэтому задача невыполнима.
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