Число увеличили в 5 раз и получили30 150
Математика
Число увеличили в 5 раз и получили30 150
Ответ(ы):
Гость:
30150/5=6030 это и есть то число которое увеличили
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