Чого навчає казка про яян
Українська література
Чого навчає казка про яян
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Казка про яян навчає те що усім нам треба робити у своєму житті якомога більше добра.Казковий твір про яян має дуже цікавий прихований зміст який доводить нам що справжня людина не повина жити власним я не помічаючи навколо себе інших не дбаючи про них і не спілкуючися з ними.А добро яке зроблене людиною у своєму житті рано чи пізно обовязково повертається до неї.
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