Чому дорівнює частка від ділення спільного найменшого кратного чисел 140 і 210 на їх спільний найбільший дільник
Математика
Чому дорівнює частка від ділення спільного найменшого кратного чисел 140 і 210 на їх спільний найбільший дільник
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
140 = 2 * 2 * 5 * 7 210 = 2 * 3 * 5 * 7 НОК (140 и 210) = 2 * 2 * 3 * 5 * 7 = 420 - наименьшее общее кратное НОД (140 и 210) = 2 * 5 * 7 = 70 - наибольший общий делитель 420 : 70 = 6 - частное от деления НОК на НОД Вiдповiдь: 6.
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