Что имеют общего и чем отличаются наречия от других частей речи ?

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Что имеют общего и чем отличаются наречия от других частей речи ?
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Гость:
Признак признака или признак действия.  отличие от прилагательных, которые обозначают признак предмета Имеют степень сравнения, как и прилагательные, Похожие вопросы
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