Что имеют общего и чем отличаются наречия от других частей речи ?
Русский язык
Что имеют общего и чем отличаются наречия от других частей речи ?
Ответ(ы):
Гость:
Признак признака или признак действия. отличие от прилагательных, которые обозначают признак предмета Имеют степень сравнения, как и прилагательные, Похожие вопросы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В 20 часов термометр показывал температуру -3°С.Через 3 часа температура воздуха из??енилась на 4°С.Какой стала температура воздуха?
Геометрия
Другие предметы
Алгебра
Для подготовки к экзамену Аристарху Луков-Арбалетову надо выучить 100 билетов. Он решил готовиться постепенно, ежедневно увеличивая количество вы...
Математика