Что можно понять о человеке по выражению его лица,жестам,движениям?О каких чувств??х можно догадаться по мимике человека?ПРИмеры

Обществознание

Что можно понять о человеке по выражению его лица,жестам,движениям?О каких чувств??х можно догадаться по мимике человека?ПРИмеры

Автор: Гость