Что общего в природных условиях Древнего Египта и Двуречья?
История
Что общего в природных условиях Древнего Египта и Двуречья?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И Междуречье и Египет обладают схожей и очень выгодной гидрологический базой. В Двуречьи - реки Тигр и Евфрат. В Египте - Нил. Все эти реки обеспечивают отличные прирост и развитие сельского хозяйства в перспективе. Климат подобен, из-за взаимного расположения в субтропическом поясе.
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