Что означает крылатое выражение "нить Ариадны„
Обществознание
Что означает крылатое выражение "нить Ариадны„
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Гость:
Этот известный фразеологизм пришел к нам из древнегреческого мифа об афинском герое Тезее.Ариадна, дочь критского царя Миноса,помогла Тезею,прибывшему из Афин,сразится с ужасным Минотавром.С помощью клубка ниток,который дал Тезею Ариадна,тот сумел выбраться из знаменитого лабиринта,в котором обитал Минотавр после победы над этим чудовищем.
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