что означает : сам с ноготок , а борода с локоток?)

Гость: Гость:

Сам с ноготок, а борода с локоток - эта поговорка сложена о человеке молодого возраста или незавидной внешности, но пользующемся авторитетом благодаря своему уму, социальному положению или жизненному опыту. В том смысле, что ума у него, как у старого мудрого деда