что означает : сам с ноготок , а борода с локоток?)
Русский язык
что означает : сам с ноготок , а борода с локоток?)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сам с ноготок, а борода с локоток - эта поговорка сложена о человеке молодого возраста или незавидной внешности, но пользующемся авторитетом благодаря своему уму, социальному положению или жизненному опыту. В том смысле, что ума у него, как у старого мудрого деда
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