Что означает слово форма?составь с ним предложения. слово,у слова,к слову

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Форма- это многозначное понятие. Есть форма, как одежда. Есть форма, как внешнее очертание(контур). Есть форма,как приспособление для придания чему-либо определенных форм. Есть форма, как установленный образец Предложения: У солдада новая форма. У моей школьной формы плохой вид. У моей формы круга много недостатков.