Что такое имя существительное?

Русский язык
Что такое имя существительное?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это  самостоятельная  часть речи, принадлежащая к категории  имени и классу полнозначных лексем, может выступать в предложении в функциях  подлежащего,  дополнения[1] и  именной части сказуемого. 
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