Что такое имя существительное?
Русский язык
Что такое имя существительное?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это самостоятельная часть речи, принадлежащая к категории имени и классу полнозначных лексем, может выступать в предложении в функциях подлежащего, дополнения[1] и именной части сказуемого.
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