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Что такое линейные уравнения?
Математика
Что такое линейные уравнения?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
линейное уравнение- это уравнение первой степени.
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