Что такое олицетворние.
Литература
Что такое олицетворние.
Ответ(ы):
Гость:
Перенос свойств одушевленных предметов на неодушевленные. В общем , когда неживой предмет становится живым
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