Что такое спряжение глаголов? Как их запомнить? Объясните покороче и попроще, пожалуйста!

Русский язык
Что такое спряжение глаголов? Как их запомнить? Объясните покороче и попроще, пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глаголы бывает 1и2 спряжения 1 спряжения все глаголы на -еть,-ать,-оть,-уть,-ть кроме исключений. 2спряжения на -ить кроме брить и стелить+7глаголов на -еть+4глаголов на -ать гнать, дышать, держать,обидеть, слышать, видеть, ненавидеть и зависит
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