Что такое второстепенные члены предложения

Русский язык
Что такое второстепенные члены предложения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Второстепенные члены предложения- это слова дополняющие смысл в предложении. к второстепенным частям предложения относят дополнение определение обстоятельство.
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