Что такое второстепенные члены предложения
Русский язык
Что такое второстепенные члены предложения
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Второстепенные члены предложения- это слова дополняющие смысл в предложении. к второстепенным частям предложения относят дополнение определение обстоятельство.
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