Что такое зарницы!? и как разобрать по членам придложения В июле созревают хлеба

Гость: Гость:

Зарница - вспышка света на горизонте при отдаленной грозе; молнии при этом не видно и грома не слышно. хлеба - подлеж., одной чертой, сущ. созревают- сказ., двумя чертами, гл. в июле - обстоятельство, пунктир-точка