Что такое зарницы!? и как разобрать по членам придложения В июле созревают хлеба
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Что такое зарницы!? и как разобрать по членам придложения В июле созревают хлеба
Ответ(ы):
Гость:
Зарница - вспышка света на горизонте при отдаленной грозе; молнии при этом не видно и грома не слышно. хлеба - подлеж., одной чертой, сущ. созревают- сказ., двумя чертами, гл. в июле - обстоятельство, пунктир-точка
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