Чтобы покрасит одно окно, нужно 1кг300г белил. Сколько белил нужно, чтобы покрасить 15 окон? В банке 3 кг белил. Сколько банок белил нужно купить для покраски 15 окон?

Математика

Чтобы покрасит одно окно, нужно 1кг300г белил. Сколько белил нужно, чтобы покрасить 15 окон? В банке 3 кг белил. Сколько банок белил нужно купить для покраски 15 окон?

Автор: Гость