Чтобы покрасит одно окно, нужно 1кг300г белил. Сколько белил нужно, чтобы покрасить 15 окон? В банке 3 кг белил. Сколько банок белил нужно купить для покраски 15 окон?

Математика
Чтобы покрасит одно окно, нужно 1кг300г белил. Сколько белил нужно, чтобы покрасить 15 окон? В банке 3 кг белил. Сколько банок белил нужно купить для покраски 15 окон?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
15*1кг300г=19кг500г белил нужно для 15 окон                                                   19500:3=6.5 банки белил для 15 окон                                                              Ответ-7 банок белил нужно купить....    
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