Чтобы покрасит одно окно, нужно 1кг300г белил. Сколько белил нужно, чтобы покрасить 15 окон? В банке 3 кг белил. Сколько банок белил нужно купить для покраски 15 окон?
Математика
Чтобы покрасит одно окно, нужно 1кг300г белил. Сколько белил нужно, чтобы покрасить 15 окон? В банке 3 кг белил. Сколько банок белил нужно купить для покраски 15 окон?
Ответ(ы):
Гость:
15*1кг300г=19кг500г белил нужно для 15 окон 19500:3=6.5 банки белил для 15 окон Ответ-7 банок белил нужно купить....
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