cos(5пи:3-x)+cosx преобразовать выражение
Алгебра
cos(5пи:3-x)+cosx преобразовать выражение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
cos(5π/3-x)+cosx = cos5π/3· cosx + sin5π/3·sinx + cosx = 0.5 cosx - 0.5√3·sinx + cosx= = 1.5cosx - 0.5√3·sinx
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