Cоставьте с любыми 3-4 словами предложения Ноутбук,пазл,плеер,СМИ,интернет,телемо??т,телезвезда,геймер,дайвер,голкипер,аэробус,суши,жвачка
Русский язык
Cоставьте с любыми 3-4 словами предложения Ноутбук,пазл,плеер,СМИ,интернет,телемо??т,телезвезда,геймер,дайвер,голкипер,аэробус,суши,жвачка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня в сумке были: ноутбук, плеер, жвачка. Я купил новый ноутбук. Этот плеер хорошо работает. Жвачка очень вкусная!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Один трактор может вспахать поле за 14 ч, а другой - за 8 ч. Какой трактор больше вспа??ет: первый за 7 ч или второй за 5 ч?
Математика
Математика