Дайте определения эпитет сравнение метафора
Русский язык
Дайте определения эпитет сравнение метафора
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эпитет-В поэтике: определение, прибавляемое к названию предмета для большей изобразительности. Сравнение- фигура речи, в которой происходит уподобление одного предмета или явления другому по какому-либо общему для них признаку. Метафора- Оборот речи, состоящий в употреблении слов и выражений в переносном смысле на основе какой-н. аналогии, сходства, сравнения.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В кошельке у марата лежит купюра и 4 монеты по 50 тенге . Какого достоинства эта куеюра , есле всего у Марата 700 тенге ? ришете условья
Математика
На вопрос, сколько весит рыба, рыбак ответил: " Хвост весит 150 г. , голова - столько, с??олько хвост и половина туловище, а туловище - сколько гол...
Математика
Математика