Дайте определения эпитет сравнение метафора

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Эпитет-В поэтике: определение, прибавляемое к названию предмета для большей изобразительности. Сравнение- фигура речи, в которой происходит уподобление одного предмета или явления другому по какому-либо общему для них признаку. Метафора- Оборот речи, состоящий в употреблении слов и выражений в переносном смысле на основе какой-н. аналогии, сходства, сравнения.