Дайте силку чи скажіть назву найкоротшого оповідання українського письменника (сучасного), таке оповідання, що можливо було скорочено у зошит записати (зміст скорочено)
Українська література
Дайте силку чи скажіть назву найкоротшого оповідання українського письменника (сучасного), таке оповідання, що можливо було скорочено у зошит записати (зміст скорочено)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самий короткий твір це твір Чехова хамелеон и без переказа маленький
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