Дайте відповідь на цю задачу : дев"ять осликів за три дні з"їдають 27 мішків корму.Скільки корму потрібно п"яти осликамна 5 днів

Математика

Дайте відповідь на цю задачу : дев"ять осликів за три дні з"їдають 27 мішків корму.Скільки корму потрібно п"яти осликамна 5 днів

Автор: Гость