Дайте відповідь на цю задачу : дев"ять осликів за три дні з"їдають 27 мішків корму.Скільки корму потрібно п"яти осликамна 5 днів
Математика
Дайте відповідь на цю задачу : дев"ять осликів за три дні з"їдають 27 мішків корму.Скільки корму потрібно п"яти осликамна 5 днів
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