Даю 10 баллов.Помогите пожалуйста.
Геометрия
Даю 10 баллов.Помогите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,3,6.10,12 так? --------------------------------------------------------
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