Даю 10 баллов.Помогите пожалуйста.

Геометрия
Даю 10 баллов.Помогите пожалуйста.
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Автор: Гость
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Гость:
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