даю 30 балов зделайте пожалуйста номер 554 ;)
Русский язык
даю 30 балов зделайте пожалуйста номер 554 ;)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пара ботинок,валенок,сапогов,чулок;много дел,мест,яблок,макарон;песни грузин,осетин,армян,молдаван,болгар,татар,цыган,солдат,партизан;килограмм апельсинов,мандаринов,помидоров,томатов;группа инженеров,офицеров,тренеров,шофёров.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Алгебра
Упростите выражение и найдите его значение: а) (у-2)²+у(у+4) при у=-0,5 б) 4р(р-5)-(2р-3)² при у=1,25
Математика
В продуктовом магазине выставили на продажу коробку со 110 лимонами. После того как несколько человек купили по 2 лимона, в коробке осталось 80...
Русский язык