Пожалуйста перевод всего текста Going to Norway

Гость: Гость:

Летние каникулы! Эти волшебные слова! Само упоминание о них используется для трель меня. Все мои летние каникулы, с момента, когда мне было четыре года, когда мне было семнадцать лет (1920 по 1932), были совершенно идиллическим. Это, я уверен, потому, что мы всегда ходили в ту же идиллическое место, и это место было Норвегию. За исключением моей сводной сестрой и братом, остальные из нас были все чисто норвежским кровью. Мы все говорили на норвежском и все наши отношения жил там. Итак, в путь, идя в Норвегии каждое лето было похоже домой. Мы всегда были огромные партии. Существовали три мои сестры и моя сводная сестра (то есть четыре), и мой брат и я (то есть шесть), и моя мать (то есть семь) и няня (то есть восемь ) и в дополнение к этому, никогда не было меньше, чем две мои половины сестра друзей (то есть десять человек) Хотите погреться на это сейчас, я не знаю, как моя мама сделала это. Были все эти поезда заказы и заказы лодку и бронирование гостиниц должны быть сделаны заранее в письме. Она должна была убедиться, что у нас было достаточно спорта и рубашки и свитера и gymshoes и купальные костюмы (вы не представлял даже купить шнурки на острове мы собирались), и упаковка должны были кошмаром. Шесть огромных стволов были тщательно упакованы, а также бесчисленные чемоданы, и когда великий день отправление прибыло десять из нас вместе с нашими горами багажа, будут изложены на первой и easlest шаг пути, поезд в Лондон. Когда мы прибыли в Лондон, мы получили на три такси и отправился грохотом через большой город, чтобы король Креста, где мы получили на поезд в Ньюкасле, в двухстах милях к северу. Поездка в Ньюкасле заняло около пяти часов, и когда мы прибыли туда, нам нужно еще три такси, чтобы взять нас с вокзала на причале, где наша лодка будет ждать. Следующая остановка после этого будет в Осло, столице Норвегии. Когда я был молодым, столице Норвегии Осло не называется. Он назывался Христиания. Но где-то вдоль линии, норвежцы решили покончить с этим красивое имя и называть его вместо Осло. Как дети, мы всегда знали его как Христиании, но если я это называю, что здесь, мы будем только запутаться, поэтому я лучше назвать Осло весь путь до конца. Море jouruey из Ньюкасла в Осло заняла два дня и ночи, и если бы это было грубо, как это часто было, все мы получим seastek кроме наших бесстрашных матери. Мы привыкли лежать в шезлонги на прогулочной палубе, в пределах легкой досягаемости от рельсов наши лица зеленые отказе в горячий суп и корабль печенье любезно управляющий держал предлагая нам. А так как для бедных няня, она стала чувствовать себя больным момент, когда она ступит на палубу, я ненавижу эти вещи!