!!!ДАЮ 99 БАЛЛОВ!!! Определите с помощью таблицы Менделеева, какие из перечисленных химических элементов (индий, сурьма, фосфор, скандий, галлий) надо добавить в качестве примеси в кремний, чтобы получить полупроводник n-типа;...
Физика
!!!ДАЮ 99 БАЛЛОВ!!! Определите с помощью таблицы Менделеева, какие из перечисленных химических элементов (индий, сурьма, фосфор, скандий, галлий) надо добавить в качестве примеси в кремний, чтобы получить полупроводник n-типа; p-типа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для получения полупроводника n-типа в кремний добавляют,например,индий(In) или другой любой трёхвалентный элемент.А для р-типа добавляют,например,мышьяк(As) или любой другой пятивалентный элемент.
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