ДАМ 15 БАЛОВ!!! Состате сданными ниже словами словосочетания разных видов связи Площадь,работа,газета,комната,время,луч,учеба, компьютер.

Русский язык
ДАМ 15 БАЛОВ!!! Состате сданными ниже словами словосочетания разных видов связи Площадь,работа,газета,комната,время,луч,учеба, компьютер.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Газета-работа Компьютер-время Площадь-комната Учеба-луч
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