ДАМ 15 БАЛОВ!!! Состате сданными ниже словами словосочетания разных видов связи Площадь,работа,газета,комната,время,луч,учеба, компьютер.
Русский язык
ДАМ 15 БАЛОВ!!! Состате сданными ниже словами словосочетания разных видов связи Площадь,работа,газета,комната,время,луч,учеба, компьютер.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Газета-работа Компьютер-время Площадь-комната Учеба-луч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Нарисуйте квадрат со стороной 10 клеток заштрихуйте любое 20 клеток ,какой процент ??лощади квадрата заштрихован?
Математика
Алгебра
Решите уравнение х^2+3х-18=0 Если корней несколько , запишите их через точку с запятой а порядке возрастания
Математика