Даны множества C={п,р} ; Д={а,в,с}. Найдите СхД.

Математика
Даны множества C={п,р} ; Д={а,в,с}. Найдите СхД.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Па пв пс ра рв рс Это же просто!!!
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