Человек купил в 4 местах 952 сукна:в первом месте в два раза меньше.чем в каждом из прочих трех.Сколько купец купил сукнав каждом месте?
Математика
Человек купил в 4 местах 952 сукна:в первом месте в два раза меньше.чем в каждом из прочих трех.Сколько купец купил сукнав каждом месте?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)952/4=238 2)238/2=119
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