Человек купил в 4 местах 952 сукна:в первом месте в два раза меньше.чем в каждом из прочих трех.Сколько купец купил сукнав каждом месте?

Математика

Человек купил в 4 местах 952 сукна:в первом месте в два раза меньше.чем в каждом из прочих трех.Сколько купец купил сукнав каждом месте?

Автор: Гость