Прошу составить короткие реплики на татарском языке по темам: 1) Скажи другу, что ??вой щенок потерялся 2)Спроси у одноклассника, как он провёл лето 3)Поблагодари маму за хороший совет. 4) Поинтересуйся у библиотекаря, есть...

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Прошу составить короткие реплики на татарском языке по темам: 1) Скажи другу, что ??вой щенок потерялся 2)Спроси у одноклассника, как он провёл лето 3)Поблагодари маму за хороший совет. 4) Поинтересуйся у библиотекаря, есть ли книги о Казани.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) синен кычык югал 2) 3) Ряхмят аняй 4) казан книга бар ли юк ли ?
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