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Сколько будет 8+45 разделить на 9+7 умножить на 3
Математика
Сколько будет 8+45 разделить на 9+7 умножить на 3
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
53÷16×3=9.937........
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