Призники, которые говорят о возможном паразитическом образе жизни червей

Биология
Призники, которые говорят о возможном паразитическом образе жизни червей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. В строении тела имеются органы, служащие для закрепления в теле хозяина. Примеры: присоски, крючья. 2. Наличие особых покровов тела, не позволяющих организму хозяина переварить их. 3. Откладывание потомства по несколько миллионов яиц за раз и сложное строение репродуктивной системы (чаще всего гермафродитный тип). 4. Регрессия в строении всех органов чувств. Пищеварительная и выделительная системы максимально просты по структуре и функциональности. Дыхание осуществляется всей поверхностью тела. 5. Способность к размножению еще на личиночной стадии
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