Давление, производимое на рельсы груженым вагоном массой 16 т, если площадь соприк??сновения колёс с рельсом 0,0008 м2, равно

Физика

Давление, производимое на рельсы груженым вагоном массой 16 т, если площадь соприк??сновения колёс с рельсом 0,0008 м2, равно

Автор: Гость