Давление, производимое на рельсы груженым вагоном массой 16 т, если площадь соприк??сновения колёс с рельсом 0,0008 м2, равно
Физика
Давление, производимое на рельсы груженым вагоном массой 16 т, если площадь соприк??сновения колёс с рельсом 0,0008 м2, равно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=mg/S m=16*10^4 kg S=8*10^(-4) m^2 P=16*10^4 * 9,81 / 8*10^(-4) = 19,62 * 10 ^8 Pa
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