Деление с остатком 14450 : 700 27560:500
Математика
Деление с остатком 14450 : 700 27560:500
Ответ(ы):
Гость:
14450/700=20 (ост 450) 27560/500=55(ост 60)
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