Как измениться сумма двух чисел, если одно из них увеличить на 60, а второе уменьшить на 100? Приведите примеры.

Математика

Как измениться сумма двух чисел, если одно из них увеличить на 60, а второе уменьшить на 100? Приведите примеры.

Автор: Гость