Как измениться сумма двух чисел, если одно из них увеличить на 60, а второе уменьшить на 100? Приведите примеры.
Математика
Как измениться сумма двух чисел, если одно из них увеличить на 60, а второе уменьшить на 100? Приведите примеры.
Ответ(ы):
Гость:
Сумма сначала увеличится на 60, потом уменьшится на 100, всего уменьшится на 40; 25+150=175; (25+60)+(150-100)=85+50=135; 175-135=40; сумма стала на 40 меньше)))))
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