Немецкий язык

Немецкий язык
Ребята подскажите ! Это силикатный клей ??
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какие работы называют плиточными
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Как называется эта фирма ? (Фото внутри )
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Какие изделия низали из бисера и стекляруса на Руси?
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какой была специфика традиционного уклада жизни казаков ? перечислите особо почитаемые казачьи традиции
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Небольшой доклад на тему "электрические лампы" 15 баллов срочно!
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Как сшить фартук алгоритм действий от снятия мерок до проглажен и готового изделия
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Дайте рецепты салатов с сырыми овощами и с варенными.Пожалуйста по Технологии задали.
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Помогите описать платье
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Сможете так нарисовать? Лиса
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основная функция юбки?
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чем отличаются сборочный чертеж детали из древесины и из металла? Дам 30 баллов
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Виды светильников Помогите
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СРОЧНО!!! ДАЮ 15 БАЛЛОВ!!! Назовите группы морепродуктов (с примерами).
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Подготовить сообщение по теме:Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки и пластмассы.
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простейший ремонт сантехнического оборудования очень кратко
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сумма предоставленного кредита - 5700руб.магазин взимает с покупателя в свою пользу 5% с этой суммы.Сколько рублей покупатель должен уплатить магазину за пользование кредитом?
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Чем заменить молоко в креме.(в состав всходит: сахарная пудра,сливочное масло и молоко которое мне надо заменить)
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По какой мерке определяется ширина ночной сорочки.помогите срочно надо
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Ребят будет конечно дурацкий вопрос но мне надо вообщем сколько стоит 3 ст.лож. мёда;2 ст.лож. сливочного масла; 1 ст.лож. сахара ; 1 ч. лож. соды; 2 яйца ; 1 ч. ложка соли
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Застёжка-молния сообщение
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Какие это швы? Нужно срочно
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Какие это швы? Срочно нужно
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Укажите правильный порядок изобретения следующих технических устройств А) Самолёты Б) Радиопередатчики В) сотовые телефоны Г) транзисторы д) автомобили
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составить предложение со словосочетанием по-татарски (не длинное)Срочно!!!
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