Немецкий язык
какой была специфика традиционного уклада жизни казаков ? перечислите особо почитаемые казачьи традиции
сумма предоставленного кредита - 5700руб.магазин взимает с покупателя в свою пользу 5% с этой суммы.Сколько рублей покупатель должен уплатить магазину за пользование кредитом?
Чем заменить молоко в креме.(в состав всходит: сахарная пудра,сливочное масло и молоко которое мне надо заменить)
Ребят будет конечно дурацкий вопрос но мне надо вообщем сколько стоит 3 ст.лож. мёда;2 ст.лож. сливочного масла; 1 ст.лож. сахара ; 1 ч. лож. соды; 2 яйца ; 1 ч. ложка соли
Укажите правильный порядок изобретения следующих технических устройств А) Самолёты Б) Радиопередатчики В) сотовые телефоны Г) транзисторы д) автомобили