День рождение мой день рождения празднуется 24 марта .но в мой день рождения празднуется ещё папин и бабушки и это обозначает что в 1 день 3 дня рождения в одной семье.на свой день рождения я преглошаю семью и несколько друзей ...
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День рождение мой день рождения празднуется 24 марта .но в мой день рождения празднуется ещё папин и бабушки и это обозначает что в 1 день 3 дня рождения в одной семье.на свой день рождения я преглошаю семью и несколько друзей как и папа с бабушко. и мы очень рады что у нас так получилась переведите мне текст пожалуста только без переводчика на контроль говорения надо мне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
In one family.on my happy birthday im to invite my family and several friends how dad with grandma.And we very happy what we can.
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